E o mais curioso é que, muitas vezes, esses comportamentos são tão sutis que passam despercebidos até por quem os pratica

Gabriella Licia - 31 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Você já teve a sensação de que muita gente ao seu redor pode te considerar uma pessoa metida, mesmo sem você entender o porquê? Às vezes, nem é questão de atitude proposital, mas sim os pequenos gestos ou hábitos que passam uma impressão completamente diferente daquilo que você realmente é.

E o mais curioso é que, muitas vezes, esses comportamentos são tão sutis que passam despercebidos até por quem os pratica. E não é necessário ser grossa ou esnobe para isso acontecer. Basta parecer distante, indiferente ou inacessível para despertar interpretações equivocadas.

É aí que entram os chamados “hábitos silenciosos”: atitudes que você repete no dia a dia e que, sem perceber, fazem com que os outros pensem que você se acha melhor do que eles. O problema é que isso pode te afastar de oportunidades, amizades e conexões verdadeiras.

Quer saber se você anda passando essa imagem sem querer? Abaixo, listamos alguns desses comportamentos comuns que, embora pareçam inofensivos, podem estar te fazendo parecer metida — mesmo que você seja exatamente o oposto disso.

6 hábitos silenciosos que te fazem parecer uma pessoa metida:

1. Evitar contato visual durante conversas

Mesmo sem querer, isso pode transmitir desinteresse ou superioridade. Muitas pessoas interpretam essa atitude como frieza ou desprezo.

2. Responder mensagens com muita demora ou de forma seca

Demorar para responder ou ser muito direta nas mensagens pode parecer que você não se importa ou que está se achando ocupada demais para os outros.

3. Ficar sempre de fones de ouvido em ambientes sociais

Pode ser confortável, mas usar fones o tempo todo em público dá a entender que você não quer ser abordada — o que pode soar como arrogância.

4. Falar pouco e evitar se enturmar em grupos

Ser mais reservada é natural para muita gente, mas o silêncio constante e o afastamento podem ser vistos como sinal de superioridade ou desprezo pelos outros.

5. Não demonstrar empolgação nas conversas alheias

Se você costuma manter um semblante neutro, mesmo quando alguém compartilha algo importante, isso pode parecer desinteresse ou até uma certa prepotência.

6. Corrigir os outros com frequência, mesmo de forma sutil

Apontar erros ou querer explicar tudo pode parecer arrogante, mesmo que a intenção seja ajudar. O excesso de correções pode afastar quem está por perto.

