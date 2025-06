Misturinha poderosa pode te ajudar a desencardir o piso velho de forma fácil

Com ingredientes simples e baratos, é possível renovar o piso da casa sem precisar de esforço excessivo

Ruan Monyel - 01 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Sabor di casa)

Quem tem piso velho em casa sabe o desafio que é deixá-lo com aparência limpa e renovada, principalmente quando ele já está encardido.

Com o tempo, o revestimento vai acumulando sujeiras profundas e encardidos que não saem com uma simples passada de pano.

Mas nem sempre é necessário recorrer a produtos caros ou contratar ajuda especializada para resolver esse problema.

E nessa hora, uma receita caseira simples, feita com produtos comuns, pode transformar a aparência do chão e facilitar a limpeza do dia a dia.

Misturinha poderosa pode te ajudar a desencardir o piso velho de forma fácil

A chamada “misturinha poderosa” reúne ingredientes que, juntos, formam uma combinação eficiente para desengordurar, clarear e dar brilho ao piso velho.

A solução leva 1 litro de água, meio copo de sabão em pó, 2 colheres de bicarbonato de sódio, 150 ml de álcool, 150 ml de vinagre, 50 ml de detergente e 2 colheres de polidor de alumínio.

Essa mistura forma um líquido potente que deve ser aplicado diretamente sobre o piso com a ajuda de uma esponja ou até palha de aço.

O bicarbonato atua como clareador, o vinagre ajuda na desinfecção e no combate a odores, o álcool acelera a secagem e o polidor de alumínio realça o brilho.

Para usar, basta misturar bem todos os ingredientes em um balde e aplicar nos pisos que precisam de uma limpeza mais profunda.

Espalhe, deixe agir por cerca de 5 minutos, esfregue com uma esponja e finalize passando um pano limpo e úmido para retirar os resíduos.

O resultado é um piso mais claro, cheiroso e com aspecto renovado sem a necessidade de ficar horas esfregando ou usar produtos industriais. Vale a pena testar em casa e ver o resultado.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!