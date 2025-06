Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa: saiba detalhes da nova edição do Caldas Country 2025

Ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2025

Cantor Gusttavo Lima durante show. (Foto: Milene Maria Soares Cardoso/Thenews2/Folhapress)

Prevista para acontecer nos dias 21 e 22 de novembro, a nova edição do Caldas Country 2025 já tem uma série de nomes do cenário da música sertaneja confirmados. O evento acontece em Caldas Novas, em Goiás, e encerra a programação do Circuito Sertanejo em 2025.

Quem fará parte da ação pelo segundo ano consecutivo é o cantor Gusttavo Lima. O nome do artista foi divulgado, em exclusividade, pela Billboard Brasil.

Em comunicado oficial, Gusttavo afirmou que é “sempre motivo de muita alegria” estar no Caldas Country e celebrou a presença na festividade.

“É uma festa que eu amo, e faz parte da minha história há tanto tempo. Mais uma vez, conto com a presença e o carinho de todos vocês para fazermos um grande show”, diz ele.

Além do embaixador, outros nomes também já foram confirmados como Nattan, Murilo Huff, Luan Santana, Leonardo e a dupla Maiara e Maraísa.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos, de forma online, por meio do site Total Acesso. O valor do passaporte extravip individual – válido para os dias 21 e 22/11 – está em R$ 340. Já o ingresso individual, que dá acesso a um dos dias, está sendo vendido por R$190 (1º lote).