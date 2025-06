Mulher pode ser presa após voar de Nova York a Paris sem bilhete

Especialistas sugerem a implementação de sistemas de controle mais eficazes para evitar que casos semelhantes ocorram no futuro

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Em meio ao caos do feriado de Ação de Graças, uma mulher russa conseguiu o impensável: embarcar em um voo internacional sem bilhete, passaporte ou qualquer documento de viagem. Svetlana Dali, 57 anos, residente legal nos EUA, burlou a segurança do Aeroporto JFK e embarcou em um voo da Delta Air Lines com destino a Paris.

Segundo documentos judiciais e imagens de vigilância, Dali foi inicialmente barrada por não possuir cartão de embarque. Minutos depois, ela retornou e aproveitou a movimentação de uma tripulação da Air Europa para acessar uma fila destinada a funcionários da companhia aérea, passando despercebida pelos agentes da TSA.

No portão de embarque, misturou-se a um grupo de passageiros e, sem ser questionada, entrou na aeronave. Durante o voo, evitou a detecção escondendo-se nos banheiros, alternando entre eles. Foi descoberta apenas quando o avião já sobrevoava o Atlântico.

Ao desembarcar em Paris, Dali foi detida por autoridades francesas por não possuir visto válido e deportada de volta aos EUA. Inicialmente liberada sob monitoramento eletrônico, ela violou as condições de sua liberdade ao remover a tornozeleira e tentar cruzar a fronteira para o Canadá, sendo novamente detida.

Em maio de 2025, um tribunal federal no Brooklyn considerou Dali culpada por embarque ilegal em aeronave. Ela enfrenta uma pena de até seis meses de prisão. O caso levantou preocupações sobre falhas na segurança aeroportuária, especialmente durante períodos de alto movimento.

