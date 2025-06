Sem farinha e com só 3 ingredientes: torta de liquidificador é prática, cremosa e perfeita para o lanche

Essa receita é a prova de que menos pode ser muito mais, inclusive na cozinha!

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Sabe aquele momento em que bate a fome no meio da tarde, mas a paciência (e a vontade de lavar louça) passou longe? Pois é. A boa notícia é que existe uma receita que resolve tudo isso de uma vez só: uma torta de liquidificador cremosa, sem farinha e com apenas 3 ingredientes. Sim, você leu certo. E ainda por cima, ela é low carb, saudável e pode ser feita rapidinho com o que você já tem na geladeira.

Ideal para quem quer manter a linha sem abrir mão do sabor, essa torta é perfeita para o lanche, o jantar ou até para aquele “leve” ataque de fome no meio da maratona de série. A base? Ricota (ou queijo minas fresco), ovos e leite desnatado. Fácil, né?

Ingredientes (para uma forma de 23 cm ou porções individuais):

– 250 g de ricota (ou queijo minas fresco);

– 4 ovos inteiros;

– 160 ml de leite desnatado;

– Sal e pimenta a gosto;

– Óleo ou azeite para untar;

Equipamentos e utensílios:

– Liquidificador (essencial);

– Forma antiaderente (ou forminhas individuais);

– Tábua e tigela (opcional);

– Batedeira (se quiser deixar a massa mais leve).

Modo de preparo:

Primeiro, pré-aqueça o forno a 180°C e unte a forma com óleo ou azeite.

No liquidificador, bata o leite, os ovos e a ricota cortada em pedaços até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta.

Bata as claras separadamente em picos firmes e incorpore à massa com cuidado, fazendo movimentos circulares.

Despeje a mistura na forma untada e leve ao forno por cerca de 30 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.

Deixe esfriar levemente, desenforme e sirva.

Dica de ouro:

A torta murcha um pouco ao esfriar, mas isso é normal! Ela fica mais consistente e ainda mais saborosa.

Sirva com uma salada verde ou como acompanhamento para carnes grelhadas. Resultado? Uma refeição leve, prática e sem culpa.

