Truque simples para limpar os potes engordurados de forma fácil

Tutorial trouxe uma solução para um problema antigo que todo mundo sofre até hoje para resolver

Magno Oliver - 05 de junho de 2025

Pote engordurado é um problema antigo e que todo mundo ainda sofre nos dias atuais para resolver e deixar as vasilhas brilhando. Você também lida muito com isso?

Assim, remover gordura de potes e recipientes que usamos não é uma tarefa fácil, pelo contrário. Muitas pessoas que cuidam do lar não sabe como proceder nessa situação.

Mau cheiro, óleo em excesso, pote engordurado é uma canseira de limpar. No entanto, para te ajudar nessa, um tutorial na internet mostrou uma dica que resolveu isso em instantes.

Truque simples para limpar os potes engordurados de forma fácil

Atire a primeira bucha com bastante sabão e reza braba quem nunca foi lavar as vasilhas das refeições e se deparou com potes engordurados, não é mesmo?

O perfil no Instagram da @dicasemcasa bombou nas redes sociais trazendo uma solução simples e prática para um problema antigo e persistente.

Com ingredientes que todo mundo tem em casa é possível dar fim de uma vez por todas à gordura impregnada nos potes plásticos.

No início do vídeo, ela exibe um pote parado na pia com bastante gordura grudada para remover. Em seguida, ela lista os itens que você vai precisar para resolver o problema.

“Você vai colocar um pouco de detergente, 2 folhas de papel toalha, coloca um pouco de água, chacoalha bastante e com o pote tampadinho”, diz o início da gravação.

“Olha só que maravilha? Seu pote já sai limpinho, lavadinho e desengordurado. É só descartar o papel toalha e pronto”, finaliza o vídeo.

Por fim, ela explica que o truque com o papel faz com que ele absorva toda a gordura e higienize tudo em volta. Bem prático, não é mesmo?

Confira o vídeo completo com o tutorial de limpeza do pote engordurado:

