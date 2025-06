Moradores de Goiânia começam a ser notificados sobre a taxa do lixo

Tarifa será inclusa com destaque na fatura de água dos contribuintes

Thiago Alonso - 06 de junho de 2025

Taxa do Lixo será cobrada em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiânia começaram a receber notificações sobre o início das cobranças da Taxa de Limpeza Urbana (TLP), a chamada taxa do lixo.

Apesar da notificação inicial, a tarifa será incluída somente a partir de julho, após adiamentos por parte da administração municipal, com o valor constando, de forma destacada, na fatura de água.

A adição nos talões da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), segundo a Prefeitura de Goiânia, serve como forma de manter a transparência com os consumidores.

O início das notificações foi autorizado e validado pela comissão responsável, a fim de comunicar de forma mais clara sobre as cobranças para a população.

De acordo com o convênio, após o recebimento da taxa, a Saneago repassará integralmente a arrecadação ao município, responsável por aplicar o valor para a prestação e melhoria dos serviços de limpeza urbana.

Cobranças

A taxa do lixo será cobrada a partir de julho, com valor fixado em R$ 21,50 para todos os imóveis em Goiânia em 2025. A expectativa é que quase 730 mil imóveis sejam incluídos no imposto.

A Prefeitura, no entanto, ainda garante ao contribuinte o direito de pedir a revisão da tarifa, que poderá ser formalizado em qualquer unidade Atende Fácil do Centro Administrativo.

Após a solicitação, o processo será submetido a uma análise de isenção e restituição, por meio de dados técnicos, com o objetivo de garantir que o contribuinte não seja penalizado pela demora no processamento da solicitação.

