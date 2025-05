“Taxa do Lixo” chega a Goiânia em junho; veja valores e como será cobrança

Medida visa custear serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resídiuos sólidos urbanos

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de coletor de lixo. (Foto: Divulgação/Quebec Ambiental)

Criada com base na Lei Federal nº 14.026/2020, a Taxa de Limpeza Pública (TLP), também conhecida como “taxa do lixo”, começará a ser aplicada em Goiânia a partir de junho de 2025.

No total, a expectativa é que cerca de 730 mil imóveis sejam atingidos pela cobrança, conforme dados da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

De acordo com a pasta, o valor poderá ser cobrado tanto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com divisão em 12 vezes, quanto na conta de água dos contribuintes – que é como ocorre na maioria das capitais. O índice será calculado conforme o tipo e o tamanho do imóvel, além da destinação — residencial, comercial, industrial ou de serviços.

Para imóveis residenciais, o valor será de R$ 258 por ano — R$ 21,50 por mês. Já para imóveis industriais com mais de 500 metros quadrados, o preço pode chegar a R$ 1.600,08 por ano.

Inicialmente, a média estimada do custo real por imóvel seria de R$ 757,90 por ano. Contudo, a Prefeitura de Goiânia estabeleceu subsídios para reduzir o impacto.

Neste ano, por exemplo, o órgão irá subsidiar aproximadamente 75% do custo total, cobrando apenas uma fração. Em 2026, o subsídio deve cair para entre 50% e 60%.

Vale lembrar que todos os imóveis edificados situados em vias públicas serão submetidos à nova taxa. A cobrança também se estenderá a grandes geradores de resíduos, como centros de distribuição e estabelecimentos de saúde.