UEG vai reaplicar vestibular após participantes denunciarem falhas nas provas

Orientação equivocada de um fiscal levou candidatos a completarem o exame apressadamente e a realizarem "chutes"

Samuel Leão - 06 de junho de 2025

Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) irá reaplicar provas do vestibular para participantes que denunciaram falhas na aplicação, que ocorreu na Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pelo processo seletivo.

O episódio em questão envolveu falhas pontuais na aplicação das provas em duas salas específicas. Em uma delas, a orientação equivocada de um fiscal levou candidatos a completarem o exame apressadamente, devido à indução do erro sobre o horário de término da prova.

O fiscal teria dito que faltavam apenas 20 minutos, quando na realidade ainda restavam duas horas, e diversos candidatos se arvoraram a “chutar” as respostas no gabarito para não entregar questões em branco.

Na outra sala, uma candidata com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) não recebeu a quantidade de tempo extra que lhe era de direito, o que também gerou queixa. No caso dela, deveria ter sido disponibilizada uma hora e meia, mas ela recebeu apenas uma hora extra.

Diante disso, a UEG tomou as providências necessárias, optando pela reaplicação das provas exclusivamente para os candidatos afetados pelas falhas, respeitando as normas do edital e a legislação estadual.

A decisão de reaplicar as provas foi considerada adequada, uma vez que a UFG tem autonomia administrativa e a ação visa sanar as falhas sem ferir o princípio da isonomia.