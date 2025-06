Conheça o jogo que revela qualquer lugar do mundo e ainda pode pagar mais de meio milhão para quem acerta com precisão

GeoGuessr desafia a identificar locais usando imagens reais e se tornou febre na internet com prêmios altos

Pedro Ribeiro - 08 de junho de 2025

Jogo voltou a ser febre no mundo. (Foto: Reprodução)

Se você acompanha os jogos virais da internet, certamente já se deparou com o GeoGuessr, um aplicativo de localização geográfica que ganhou enorme popularidade, principalmente durante a pandemia. A febre é tanta que o game se tornou um verdadeiro fenômeno competitivo, com torneios mundiais e prêmios que chegam a R$ 560 mil.

Um dos episódios mais surpreendentes envolvendo o jogo aconteceu com a deputada federal Carla Zambelli (PL). Após deixar o Brasil para evitar uma possível prisão, ela publicou um vídeo nas redes sociais. Bastaram poucos minutos para que usuários especializados no GeoGuessr descobrissem exatamente onde ela estava, usando as pistas presentes no cenário do vídeo.

Como funciona o GeoGuessr?

Criado em 2013 por um desenvolvedor sueco — e feito em apenas duas semanas — o GeoGuessr já acumula mais de 5 milhões de downloads. No jogo, o participante é desafiado a identificar locais aleatórios no mundo com base em imagens do Google Street View, podendo “andar” pelas ruas e girar a câmera em 360°.

O segredo está na atenção aos detalhes: placas, idiomas, estilos arquitetônicos, vegetação e até marcas de solo são utilizados para tentar adivinhar o ponto exato do planeta. Quanto mais preciso e rápido for o palpite, maior a pontuação.

Prêmios e cenário competitivo

Assim como outros jogos eletrônicos, o GeoGuessr também se transformou em um esporte de competição global. A edição de 2025, por exemplo, distribuiu US$ 100 mil (cerca de R$ 560 mil) aos melhores jogadores do mundo.

Em cada rodada, quem conseguir identificar com mais precisão e em menos tempo o local exibido na tela, avança e se aproxima do prêmio. O game, que já era popular entre curiosos e fãs de geografia, agora atrai streamers, gamers profissionais e até detetives da internet.