Segredo das lavanderias para manter as roupas sempre branquinhas como novas

Existe um produto usado por muitas lavanderias profissionais que deixa as peças branquinhas na primeira lavagem

Ruan Monyel - 08 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@extralimpcolombo)

Roupas brancas são um clássico do guarda-roupa e transmitem sensação de limpeza, elegância e frescor, mas deixá-las branquinhas é um verdadeiro desafio.

Com o tempo, o tecido pode acumular resíduos de sabão, suor e sujeira, deixando as roupas com um tom amarelado ou acinzentado, mesmo com lavagens frequentes.

Mas você sabia que existe um segredo usado por muitas lavanderias profissionais para resolver esse problema de forma eficaz?

Trata-se do uso do percarbonato de sódio com água quente, uma combinação poderosa que deixa as peças branquinhas em uma só lavagem.

O percarbonato de sódio é um composto químico que, em contato com a água quente, libera o poderoso oxigênio ativo.

Esse oxigênio é o responsável por penetrar nas fibras do tecido e quebrar as moléculas de sujeira, suor e manchas amareladas, agindo como um alvejante natural e muito mais seguro do que a água sanitária.

Por isso, ele se tornou o queridinho das lavanderias que prezam por resultados eficazes e duradouros em suas lavagens.

O processo é simples, mas exige atenção: basta aquecer a água até ficar bem quente (sem ferver), adicionar uma colher de percarbonato de sódio e deixar as peças de molho por cerca de 30 minutos.

Depois, coloque duas colheres do produto diretamente na máquina de lavar e lave normalmente, assim, as peças ficam branquinhas instantaneamente.

Além da eficiência na remoção de manchas, o percarbonato é considerado uma opção ecológica, pois não contém cloro e se decompõe naturalmente em água.

Outro benefício é que ele também potencializa o efeito do sabão em pó durante a lavagem comum, o que aumenta a eficiência da limpeza.

Portanto, se você quer alcançar o nível de cuidado das lavanderias profissionais e manter suas roupas brancas sempre impecáveis, experimente esse truque simples, eficaz e acessível. Assista ao vídeo:

