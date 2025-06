Essas são as cidades com pior qualidade de vida em Goiás

Estudo levou em consideração mais de 50 indicadores para fazer classificação

Augusto Araújo - 10 de junho de 2025

Vista aérea de Bonópolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Bonópolis)

Recentemente, o estudo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil atualizou os critérios de qualidade de vida em Goiás, apontando não apenas as cidades que se destacaram positivamente, mas também as que deixaram a desejar.

O levantamento, feito pelos institutos Foundation Avina, Massachusetts Institute of Technology, e Harvard Business School, leva em consideração 57 indicadores para fazer essa classificação.

Eles estão agrupados em critérios envolvendo Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Acesso ao Conhecimento Básico, Água e Saneamento, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-Estar, e Inclusão Social.

Dessa forma, o Portal 6 investigou e encontrou quais são as cidades goianas que tiveram o pior índice de qualidade de vida, seguindo os critérios deste estudo. Confira as seis piores colocadas na pesquisa:

6ª – São Miguel do Passa Quatro

Abrindo a lista, São Miguel do Passa Quatro, cidade a cerca de 80 km de Goiânia, apresentou uma pontuação IPS de 53,05/100.

Dentre os critérios que apresentaram resultados ruins, estão o índice de mortalidade infantil até os cinco anos, abastecimento de água, cobertura de telefonia e internet, saúde e bem-estar, e assassinato de mulheres.

5ª – Turvânia

Em seguida, aparece Turvânia, cidade a cerca de 90 km da capital. Ela apresenta IPS de 52,71, ocupando também a posição de 5.022 no ranking nacional.

Nos indicadores classificados como “fracos” pelo estudo, estão a qualidade do esgoto, a cobertura de internet, mortalidade entre 15 e 50 anos e violência contra indígenas.

4ª – Mundo Novo

A próxima cidade é Mundo Novo, localizada no extremo Norte goiano. Com IPS de 52,37, o município é o 5.073º em qualidade de vida no Brasil.

Dentre os critérios mal avaliados, estão os índices de água e saneamento, segurança pessoal, qualidade do meio ambiente, acesso a ensino superior e gravidez na adolescência.

3ª – Bonópolis

Abrindo o “pódio” das cidades com pior avaliação no levantamento, está Bonópolis, também no Norte de Goiás.

Justificando a posição ruim, se destacaram negativamente os índices de água e saneamento adequados. Além disso, também estão cobertura de internet e telefonia, acesso à cultura, segurança e qualidade do meio ambiente.

Dessa forma, o município ficou com pontuação de 52,28, ocupando a 5.083ª posição na tabela nacional.

2ª – Baliza

Com pontuação de 50,47 no IPS, a cidade de Baliza, localizada na divisa com o estado do Mato Grosso, é a 2ª pior colocada no ranking de Goiás.

Sendo assim, água e saneamento adequados, cobertura de internet, saúde, segurança, moradia adequada, acesso ao ensino superior foram indicadores que levaram o município para a posição ruim.

1ª – Monte Alegre de Goiás

Por fim, a cidade goiana com o pior índice de qualidade de vida, segundo o IPS, é Monte Alegre de Goiás, na região Noroeste.

Com pontuação de 50,31, o município se destacou negativo nos critérios relativos a subnutrição, água e saneamento adequados, cobertura de internet e telefonia, gravidez na adolescência e moradias adequadas.

