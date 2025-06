Acesso à educação é um dos critérios que faz Anápolis subir em ranking nacional de qualidade de vida

Constatação é do relatório de Índice de Progresso Social (IPS) Brasil

Paulo Roberto Belém - 30 de maio de 2025

Anápolis sobe posições em ranking de qualidade de vida (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A qualidade de vida melhorou em Anápolis, segundo o relatório de Índice de Progresso Social (IPS) Brasil. O município subiu 152 posições no estudo que aponta os dados de 2025, ocupando, agora, a 540ª colocação em relação às cidades brasileiras.

Considerando a pontuação, de 64,71, em uma escala que vai até a 100, a cidade melhorou 0,98 pontos em relação à 2024, o suficiente para promover o avanço no levantamento recém-divulgado.

Indicativos

Um dos requisitos analisados, que podem ser acessados integralmente clicando aqui, obteve ranqueamento “relativamente forte”, justificando a subida de posições. Diz respeito ao Acesso à Educação Superior com 55,64.

Qualidade do Meio Ambiente é outro número a ser considerado, pontuando em 64, puxado pela existência de áreas verdes urbanas. O quesito Oportunidades também subiu em relação ao levantamento passado, sendo registrado, agora, 49,21 pontos.

Água e Saneamento com 84,22 e Necessidades Humanas Básicas com 77,91, apesar de terem sofrido uma leve queda decimal, mantêm os indicativos do município nos patamares que estavam, contribuindo com a subida de posições no ranking de qualidade de vida.

Posição estadual

Se em nível nacional a subida de posições foi conservadora, a posição de Anápolis em relação ao estado melhorou bastante, ao se tratar de qualidade de vida.

Estando na 18ª colocação em 2024, o município deu um salto de nove posições e, agora, ocupa a 9ª posição estadual.

