Heana divulga quadro clínico de motorista da Uber sequestrado e agredido em Anápolis

Homem deu entrada no Heana ainda na madrugada e precisou ser encaminhado até centro cirúrgico

Gabriella Pinheiro - 10 de junho de 2025

Motorista da Uber tem mão esfaqueada e punho fraturado. (Foto: Reprodução)

O motorista da Uber, de 48 anos, que foi esfaqueado durante um roubo seguido de sequestro, que ocorreu na madrugada desta terça-feira (10), na região Leste de Anápolis, precisou dar entrada no centro cirúrgico.

Em nota, a assessoria do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) informou que o Matuzalem dos Reis de Melo, deu entrada na unidade hospitalar na madrugada desta terça-feira (10), após receber uma facada na mão direita, além de ter o punho da mão esquerda fraturado.

De acordo com o Heana, ele foi conduzido por um veículo de aplicativo, ainda consciente, orientado e estável e, no momento, encontra-se no centro cirúrgico por conta da fratura no punho.

Em tempo

Toda a situação ocorreu no extremo da região Leste de Anápolis quando a vítima, que estava trabalhando como motorista de aplicativo, foi rendida e mantida de refém por quatro homens, após aceitar uma corrida na rua localizada atrás de um posto de combustíveis, no bairro Jardim Primavera.

No embarque, os criminosos adentraram o veículo, um Fiat Argo, enquanto a mulher que havia solicitado a corrida se escondeu em uma residência próxima.

Ao longo do trajeto em direção ao bairro Santo Antônio, um dos suspeitos anunciou o assalto e rendeu o motorista, que ficou de refém por aproximadamente 2 horas.

Os criminosos, que estavam armados com faca e revólver, colocaram a vítima no banco traseiro e, na sequência, um deles assumiu a direção do veículo, percorrendo diferentes localidades do município, incluindo estradas de terra nas proximidades do condomínio Terras do Alphaville.

Durante o trajeto, a vítima tentou reagir e pegar o controle do automóvel, mas foi esfaqueada na mão por um deles. Momentos depois, ele foi abandonado nas imediações do bairro Monte Sinai.

A vítima se deslocou até o Heana e a Polícia Militar (PM) foi chamada e reforçou o patrulhamento pela cidade. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

