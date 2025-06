Clássico Fiat 147 é alvo de assaltantes em Anápolis; entenda a história

Última vez que carro foi visto foi quando funcionário saiu do trabalho no fim de semana

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Assaltantes levaram Fiat Toro 147 em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada após um funcionário se deparar com o local de trabalho arrombado ao chegar no serviço na manhã desta quarta-feira (11), no Bairro São João, em Anápolis.

Segundo o homem, de 34 anos, ao chegar para trabalhar, ele logo percebeu que o portão estava violada, sendo que o Fiat Toro 147 que deveria estar na garagem, também havia sido levado.

Não o bastante, os supostos criminosos ainda teriam furtado equipamentos de som automotivo de alto valor, que seriam instalados no automóvel.

Diante disso, o trabalhador acionou a PM, que se dirigiu ao local e constatou o ocorrido, verificando que os suspeitos teriam retirado o miolo dos portões para invadirem.

Quando perguntado sobre o ocorrido, a vítima explicou que havia saído do endereço na manhã do último sábado (09), sendo que tudo estava normal e o veículo guardado.

Com as informações colhidas, os militares orientaram o trabalhador a registrar o caso na delegacia de Polícia Civil (PC) de Anápolis, de modo que uma investigação seja realizada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!