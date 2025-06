Jogo de empurra no caso das “chaves iguais” em condomínio estudantil de Anápolis deve parar na Justiça

Situação é tão bizarra, que sobraram para eles também arcar com o próprio bolso a troca das fechaduras

Samuel Leão - 12 de junho de 2025

Vídeo feito pelos moradores demonstrou o problema. (Foto: Reprodução)

Após terem os apartamentos furtados em março de 2024, perdendo os notebooks que usavam para realizar os trabalhos da faculdade, três moradores do Residencial Boa Vista, localizado, na região Norte de Anápolis, tiveram uma surpresa: as chaves dos apartamentos eram iguais.

Três meses após o ocorrido, eles se veem obrigados a ingressar na Justiça contra o ex-dono do prédio e a imobiliária Morada Imóveis para tentar resolver o impasse.

“O ex-dono do imóvel, Sr. Fernando, se predispôs a resolver a situação, bastando que o Dr. Tancredo entrasse em contato com o mesmo”, orientou a empresa em documento entregue aos estudantes lesados.

Tancredo é o advogado das vítimas. Em conversa com a Rápidas, o profissional disse que, apesar da suposta predisposição de arcar com os prejuízos, o ex-proprietário teria ofertado valores ‘não condizentes com os preços que constam nas notas fiscais dos aparelhos por já serem usados’.

Os estudantes, então, tentaram negociar condições de pagamento com a imobiliária, como abatimentos parciais nos aluguéis, mas sem sucesso. Sobraram para eles também arcar com o próprio bolso a troca das fechaduras.

Procurados pela coluna, a Morada Imóveis e o ex-proprietário Residencial Boa Vista não retornaram contato até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Beneficiários do Meu Lote, Minha História têm reunião com Márcio Corrêa

Os beneficiários do programa Meu Lote, Minha História têm reunião marcada com o prefeito Márcio Corrêa (PL) na semana que vem. Criado na gestão anterior, o programa estabelecia que os contemplados deveriam iniciar a construção nos lotes até junho deste ano, sob pena de perderem os terrenos cedidos pela Prefeitura.

No entanto, o ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) não cumpriu com a contrapartida financeira prometida, dificultando o início das obras. Além disso, muitos beneficiários não conseguiram obter as licenças necessárias para dar andamento à construção.

Diante desse cenário, a expectativa é de que Márcio Corrêa prorrogue o prazo ou inclua esses beneficiários no programa habitacional Construindo Sonhos, lançado recentemente.

Reestruturação das carreiras militares em pauta na Alego

Dois projetos do Executivo estadual visam reestruturar as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As propostas preveem a redistribuição interna de cargos e graduações, sem alterar o número total de militares, para permitir promoções em 2025 e 2026.

A Governadoria argumenta que as mudanças são necessárias para manter o fluxo de carreira e atender à crescente demanda por segurança pública. A iniciativa também inclui ajustes em áreas administrativas, de saúde e nas bandas musicais das corporações.

Expectativa é que projetos avancem nesta quinta-feira (12)

A votação das matérias que tratam da redistribuição de cargos nas carreiras militares foi adiada após pedido de vista do deputado Major Araújo (PL) na reunião extraordinária da CCJ, nesta quarta-feira (11).

O relator, Virmondes Cruvinel (UB), apresentou parecer pela rejeição das emendas incluídas em Plenário, que propõem a criação de novos postos, como o de tenente-coronel para militares administrativos e músicos.

Durante o encontro, o líder do Governo, Talles Barreto (UB), reforçou que os projetos precisam ser aprovados e sancionados dentro do prazo legal, para permitir a implementação das promoções ainda este ano.

Segundo o deputado, o governador Ronaldo Caiado (UB) defende celeridade no processo para garantir segurança jurídica às mudanças. A análise deve ser retomada nesta quinta-feira (12), com expectativa de avanço no colegiado.

Nota 10

Para CPE de Anápolis pela rápida localização dos bandidos que assaltaram e sequestraram um motorista de aplicativo.

Nota Zero

Para Clínica Viver, que se junta ao hall de clínicas descobertas em Anápolis praticando maus-tratos e cárcere privado com os internos.