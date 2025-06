Caoa Chery e Hyundai baixam os preços e anunciam ofertas de carros novos e usados em todo o Brasil

Davi Galvão - 13 de junho de 2025

Fábrica da CAOA em Anápolis. (Foto: Divulgação/CAOA)

A Caoa realiza neste sábado (14) o Caoa Day, ação voltada para vendas e que será promovida simultaneamente em mais de 210 pontos de atendimento em todo o país, oferecendo condições especiais por apenas um dia.

Participam da campanha todas as marcas representadas pela Caoa: CaoaChery, Hyundai Caoa, Ford Caoa, Subaru e Caoa Seminovos, com ofertas exclusivas em veículos novos, seminovos e serviços de pós-venda.

Entre os principais atrativos estão bônus de até R$ 30 mil em modelos selecionados, supervalorização de usados com até 110% da Tabela Fipe, planos de financiamento com parcelas reduzidas, recompra garantida e início do pagamento apenas no 13º salário de 2025 — ou até junho de 2027, dependendo da opção escolhida.

Clientes do setor de pós-venda também terão benefícios, como inspeção gratuita de 40 itens de segurança, 15% de desconto em serviços da linha Car Care, alinhamento e balanceamento gratuitos na compra de pneus e combos promocionais com até 20% de desconto.

Na linha SUV da Caoa Chery, os modelos em destaque são o Tiggo 5X, saindo a partir de R$ 119.990, o Tiggo 7 a partir de R$ 139.990 e o Tiggo 8, a partir de R$ 199.990.

Para consultar todos os preços promocionais, os interessados devem procurar a concessionária mais próxima.

