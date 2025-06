Confira a previsão do tempo para este sábado (14) em Anápolis

Não há expectativa de chuvas para a data, conforme o Climatempo

Davi Galvão - 14 de junho de 2025

Vista área da cidade de Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Neste sábado (14), Anápolis deve seguir com tempo firme, com sol entre algumas nuvens e temperaturas agradáveis ao longo do dia, segundo a previsão do Climatempo.

A madrugada será de céu parcialmente nublado e temperaturas estáveis em torno de 17 °C, com leve queda ao amanhecer, chegando a 15 °C entre 06h e 09h, menor marca do dia.

A partir daí, os termômetros começam a subir: 17 °C às 10h, e 21 °C ao meio-dia. A tendência de elevação continua no início da tarde.

Entre 15h e 17h, o calor chega ao pico, com 25 °C registrados nos termômetros.

No início da noite, a previsão é de que a temperatura comece a cair: 24 °C às 18h, 22 °C às 19h, 21 °C às 20h e 20 °C às 21h, encerrando o dia com 19 °C às 22h.

Não há previsão de chuva para a data.

