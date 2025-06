Truque antigo da vovó deixa panela de inox brilhando como espelho

Receitinha simples de limpeza natural pode restaurar o brilho original das panelas que você tem em minutos

Magno Oliver - 14 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Para quem gosta de cozinhar, curtir bons momentos com uma boa refeição do lado, a panela inox é presença obrigatória na cozinha. Ela tem um brilho intenso e potencializa os preparos de forma impressionante.

Não é à toa que uma das panelas mais utilizadas em restaurantes e cozinhas profissionais é a panela inox. Ela tem reconhecimento certificado pela durabilidade e boa capacidade de distribuir calor de maneira uniforme.

Xodózinha de chefs de cozinha e quem gosta de cozinhar, a panela inox é boa, porém exige cuidados para manter o brilho original por muito tempo. Um truquezinho caseiro e de vovó bombou nas redes sociais para deixar ela brilhando como nunca.

Assim, a panela de inox vai formando manchas escuras, marcas de queimado e perda do brilho, com o uso constante. Isso especialmente quando as pessoas não a limpam corretamente.

É preciso ter atenção na higiene da sua panela para que ela brilhe sempre e tenha uma vida duradoura longa. Um segredinho de vovó para deixar ela no grau é misturar um pouco de bicarbonato de sódio com algumas gotas de detergente e água morna.

Para deixar ela nova em folha, você vai aplicar um pouco da pastinha sobre a superfície e esfregar com uma esponja macia. Em seguida, vai enxaguar tudo e retirar o excesso com água morna bem abundante.

Desse modo, além de remover os resíduos queimados e as manchas difíceis, essa combinação elimina odores, devolve o brilho e deixa o inox lustrando e reluzente.

A mistura de bicarbonato com um pouquinho de detergente para panelas elimina sujeiras difíceis, como queimados grudados e óleos. Também ajuda em áreas enferrujadas e potencializa a limpeza do utensílio no geral.

