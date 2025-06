Expectativa é que Mabel receba alta nesta segunda-feira (16) e fique de repouso durante a semana

Prefeito de Goiânia trata quadro de gastroenterite e não teve nome do hospital onde foi internado divulgado

Samuel Leão - 15 de junho de 2025

Sandro Mabel, prefeito de Goiânia. (Foto: Alex Malheiros)

Sandro Mabel (UB), prefeito da capital goiana, deve receber alta já na segunda-feira (15) mas, ainda em tratamento pelo quadro de gastroenterite, deve manter o cancelamento de todos os compromissos até a próxima sexta-feira (20).

Ao longo da semana, Mabel deve seguir em tratamento na própria casa, sendo medicado e buscando se hidratar. O nome da unidade de saúde onde ele está internado não foi divulgado.

Internado desde a última sexta-feira (13), o chefe do Executivo de Goiânia participava do 1º Congresso Goiano de Direito Econômico, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), antes de ser hospitalizado.

Todos os compromissos dele foram suspensos, inicialmente, até a segunda-feira (16), todavia, na atualização foi registrado o cancelamento de agendas até a próxima sexta-feira (20).

Confira, na íntegra, a nota que atualiza o quadro de saúde de Sandro Mabel:

O prefeito Sandro Mabel continua internado em observação. Ele se recupera bem do quadro de gastroenterite.

A previsão de alta hospitalar é nesta segunda-feira (16/6), mas por recomendação médica deverá manter as agendas suspensas até o final da semana para continuidade do tratamento em casa, com medicação e hidratação.