6 dicas para transformar seu quarto em um espaço mais aconchegante

Ruan Monyel - 16 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Decoranna)

O seu quarto é muito mais do que apenas um local para dormir, afinal, ele representa um espaço íntimo e pessoal, onde buscamos descanso e aconchego.

Criar um ambiente acolhedor, onde seja possível se desconectar do mundo e descansar, é essencial para o bem-estar físico e emocional.

Com algumas mudanças simples e bem pensadas, é possível transformar completamente a atmosfera do seu quarto, tornando-o muito mais agradável e funcional.

1. Use iluminação indireta

A luz tem um papel fundamental na forma como sentimos um ambiente, ou seja, evite lâmpadas brancas e intensas, que costumam deixar o quarto com aspecto frio e impessoal.

Prefira abajures, luminárias com luz amarelada ou até mesmo velas aromáticas em locais seguros. A iluminação indireta torna o quarto mais intimista e ideal para relaxar.

2. Invista em roupas de cama

Lençóis macios, edredons volumosos e almofadas bem confortáveis criam um espaço convidativo para relaxar.

Priorize materiais naturais, como algodão ou linho, que permitem maior respirabilidade e proporcionam noites de sono mais agradáveis.

3. Aposte em cores neutras

As cores têm impacto direto no humor, sendo assim, no seu quarto, o ideal é optar por tons que transmitam calma, como bege, branco, areia, verde oliva ou azul claro.

Você pode adicionar toques de cor em elementos decorativos, mas mantenha a base em tons neutros para criar harmonia visual.

4. Inclua tapetes e cortinas

Tapetes de textura macia e cortinas com tecidos leves são aliados do conforto térmico e acústico.

Além de proporcionarem um toque visual aconchegante, ajudam a manter o quarto mais quente nos dias frios e bloqueiam a luz excessiva, favorecendo o sono.

5. Perfume o ambiente

O aroma do seu quarto influencia diretamente a sensação de relaxamento. Use difusores com óleos essenciais de lavanda, capim limão ou camomila, que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade.

Você também pode espalhar sachês aromáticos em gavetas ou atrás de almofadas para manter o perfume sempre presente, mas de forma sutil.

6. Adicione toques pessoais

Por fim, Nada torna um ambiente mais acolhedor do que elementos que carregam memórias e valor sentimental.

Esses detalhes criam uma conexão emocional com o espaço e fazem dele um verdadeiro refúgio, mas também tornar o seu quarto único e especial.

