Receita infalível para se livrar de vez do “cecê”

Combinação de ingredientes naturais combate o mau cheiro e ajuda a restaurar o equilíbrio da pele

Magno Oliver - 11 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube )

1 em cada 3 brasileiros enfrentam esse problema corporal que incomoda muita gente: o famigerado “cecê”, ou o famoso sovaco fedido. É o seu caso também?

Assim, o odor corporal, popularmente conhecido como “cecê”, é um problema natural, gera desconforto e afeta a vida social de milhões de pessoas no mundo inteiro.

Dessa forma, o mau cheiro na axila acontece quando o suor, composto principalmente por água e sais minerais, entra em contato com as bactérias presentes nas camadas superficiais ou mais profundas da pele.

Essas bactérias decompõem os componentes do suor e liberam substâncias voláteis que resultam no cheiro pesado bem característico, geralmente mais forte nas axilas e outras regiões úmidas. Também atinge as áreas íntimas.

Receita infalível para se livrar de vez do “cecê”

Uma receita caseira ganhou destaque nas redes sociais por sua eficácia em combater o odor de forma duradoura. Você vai precisar de: duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, duas colheres de vinagre de maçã e meio copo de água filtrada.

Essa combinação oferece ação antibacteriana, antifúngica e desodorizante que promove alívio imediato e prolonga o frescor corporal na pele.

Você vai misturar os três ingredientes em um recipiente bem limpo até essa misturar ficar bem homogênea. Se preferir, armazene em um frasco com borrifador para facilitar a aplicação.

O truque consiste em aplicar depois do banho. Já com a pele limpa e seca, borrife um pouco da solução direto nas axilas. Deixe secar naturalmente antes de vestir a roupa.

A recomendação é fazer o uso da receita diariamente, preferencialmente após o banho matinal. Com o uso contínuo, o “cecê” tende a desaparecer progressivamente.

Para quem tem pele um pouco mais sensível, a indicação é realizar um teste prévio em uma pequena área do corpo para evitar possíveis reações adversas. Caso der alguma irritação, suspenda o uso imediatamente.

