Funcionária evita o pior após investigar compra realizada por idoso em loja de Anápolis

Suspeito até conseguiu realizar a primeira compra, mas tentativa deu errado após tentar uma segunda vez

Natália Sezil - 16 de junho de 2025

Suspeito tentava comprar carros elétricos infantis. (Foto: Reprodução)

A funcionária de uma loja infantil no Setor Central de Anápolis conseguiu evitar um golpe que passaria de R$ 6 mil após desconfiar da compra repetida de um cliente, nesta segunda-feira (16).

Os produtos que o suposto comprador tentava adquirir novamente, em questão de minutos, eram carros elétricos infantis – cada um vendido no valor aproximado de R$ 3 mil.

A tentativa de estelionato só deu errado na segunda negociação.

Em um primeiro momento, o idoso, de 61 anos, teria entrado em contato com a loja, por meio do WhatsApp, solicitando dois modelos do item.

A compra teria sido acertada e a funcionária do comércio teria, então, enviado o link de pagamento. Em seguida, o “cliente” teria enviado o comprovante da transação bancária.

Até então, o comprovante teria sido aceito, sem levantar quaisquer suspeitas, e até mesmo a entrega teria sido realizada, no bairro Jundiaí.

A profissional só teria desconfiado quando o mesmo idoso voltou a entrar em contato, em um intervalo de apenas 10 minutos, solicitando mais unidades do mesmo produto.

Diante do alto valor da negociação e do comportamento pouco usual, a jovem entrou em contato com o proprietário da loja para verificar se o primeiro pagamento havia sido efetuado – confirmando que o comprovante era falso.

Feito isso, a segunda entrega deixou de ser realizada, e a Polícia Civil (PC) foi acionada, encaminhando o caso à Delegacia de Polícia Judiciária, que deve ser ficar responsável pelas providências legais.

