Rede de supermercados se instalará em Anápolis e já seleciona funcionários

Novas informações apuradas pelo Portal 6 apontam para a chegada da empresa ao município

Thiago Alonso - 13 de junho de 2025

Unidade do Villefort Atacarejo em Itabira (MG). (Foto: Divulgação/Villefort Atacarejo)

A empresa mineira Villefort Atacarejo será o novo empreendimento a entrar no ramo de supermercados de Anápolis, com a primeira unidade se instalando na cidade em breve.

Conforme apurado pelo Portal 6, o novo estabelecimento será construído no local onde funcionava o antigo Bretas, no Bairro Jundiaí.

A expectativa é que a unidade seja inaugurada em breve, uma vez que, por meio das redes sociais, a empresa já anunciou vagas para o preenchimento de funcionários.

Nesta primeira leva, o Villefort oferece oportunidades para os cargos de Encarregado de Mercearia, Frente de Caixa, Encarregado de Recebimento e Hortifruti.

Além disso, o perfil da rede de supermercados também divulgou recentemente vagas para Cozinheira, Fiscal de Conferência, Operador de Caixa, Repositor, Operador de Empilhadeira e Açougueiro.

Contudo, estas não foram especificadas para qual cidade.

Atualmente, a empresa já possui mais de 36 unidades, sendo a maior parte em Minas Gerais, além de outras duas em Goiás, localizadas em Goiânia e Jataí.

Indícios

Apesar de ainda não ter tido um anúncio oficial em Anápolis, a reportagem conseguiu ‘rastrear’ a chegada da rede mineira após uma série de evidências, como a presença de um alvará de funcionamento e dados que informam que o novo empreendimento é de Belo Horizonte.

Outro fator que contribuiu para a descoberta foi a venda do terreno onde antes funcionavam os supermercados Bretas para a Villefort, fato constatado por dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Além disso, quem passa pela Rua Pereira do Lago já consegue ver as movimentações de obras no local, aliadas à divulgação das vagas de emprego nas redes sociais.

