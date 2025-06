Não é o exercício, nem a dieta: veja o que mais ajuda na perda de peso

Pesquisas recentes mostram que o emagrecimento está ligado a um conjunto de hábitos e fatores que vão muito além da academia ou do prato

Gabriella Licia - 17 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Ivan Samkov/Pexels)

Quando o assunto é emagrecimento, muita gente associa o sucesso da perda de peso exclusivamente à alimentação regrada e à prática de atividades físicas. Apesar de fundamentais, esses dois fatores não são os únicos — e, segundo especialistas, também não são necessariamente os mais impactantes.

Pesquisas recentes mostram que o emagrecimento está ligado a um conjunto de hábitos e fatores que vão muito além da academia ou do prato. O equilíbrio emocional, a qualidade do sono e até o nível de estresse podem ter papel decisivo no processo.

Isso significa que, mesmo seguindo uma rotina saudável, seu corpo pode resistir à queima de gordura se outras áreas da sua vida estiverem em desequilíbrio.

A boa notícia é que alguns ajustes simples no dia a dia podem transformar completamente sua jornada de emagrecimento. Veja a seguir os principais elementos que influenciam na hora de emagrecer e virar a chave da mudança.

1. Qualidade do sono

Dormir mal afeta os hormônios da saciedade e da fome, como grelina e leptina, levando ao aumento do apetite e do armazenamento de gordura.

2. Estresse elevado

O cortisol em excesso estimula o acúmulo de gordura abdominal e pode causar compulsão alimentar, principalmente por doces e carboidratos.

3. Hidratação inadequada

Beber pouca água compromete o metabolismo e dificulta a eliminação de toxinas, o que interfere diretamente na queima de gordura.

4. Saúde intestinal

Um intestino desequilibrado afeta a digestão, absorção de nutrientes e até o humor, impactando a motivação para seguir bons hábitos.

5. Ansiedade e alimentação emocional

Comer por impulso ou para compensar emoções é uma das principais causas que atrapalham o processo da perda de peso.

6. Constância e rotina

Mais importante que intensidade é a regularidade: mudanças sustentáveis a longo prazo têm mais impacto que dietas radicais.

