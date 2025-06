PRF prende motorista embriagado que capotou e foi parar na sarjeta da BR-060, em Anápolis

Idoso foi encontrado ao lado do veículo capotado, com claros sinais de embriaguez

Paulo Roberto Belém - 08 de junho de 2025

Policiais o abordaram após vê-lo fora do carro, ao lado sa sarjeta (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 61 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desse sábado (07), suspeito de embriaguez ao volante, após cair com o seu veículo em uma sarjeta da BR-060, no perímetro urbano de Anápolis.

Ele estaria trafegando pela rodovia quando aconteceu o incidente, ficando fora do veículo. Foi quando os federais o observaram, a ponto de irem até ele perguntar o que estaria acontecendo para ter caído naquele obstáculo.

Assim, foi verificado que ele estaria com sinais de embriaguez, estando todo desarrumado, com odor etílico, cambaleando e com os olhos vermelhos. O homem foi convidado a soprar o bafômetro, mas negou a “gentileza”.

Entretanto, como apresentava sinais claros de que estaria bêbado, os policiais optaram por apreender o veículo e encaminhar o suspeito para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

Já a caminhonete Ford Ranger foi encaminhada para o pátio.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!