Pedra cai de caminhão de entulhos e causa morte de motociclista, em Goiânia

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (10), na Avenida Perimetral, região Norte da capital

Paulo Roberto Belém - 10 de maio de 2025

Imagens mostram moro caída e entulho pelo qual o motociclista passou antes de morrer (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 48 anos, morreu na tarde de sábado (10), depois de passar por uma pedra lançada por um caminhão de entulhos e se desequilibrar, caindo na via da Avenida Perimetral, região Norte de Goiânia.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte instantânea. A Polícia Militar (PM) esteve no local e conseguiu apurar a informação que provocou a queda e a respectiva morte.

Os militares foram informados de que o motociclista seguia no sentido Oeste-Leste da avenida, na região do Setor Goiânia 2, quando o caminhão que seguia logo à frente, no mesmo sentido, teve um entulho lançado no asfalto.

O objeto teria tamanho razoável e foi colhido pelo motociclista que pilotava uma Yamaha YBR 150. Com o óbito, o Instituto Médico Legal (IML) atuou para recolher o corpo para a realização do exame cadavérico.

A perícia da Polícia Civil (PC) também esteve no local e deverá investigar o acidente, apurando a dinâmica. O dono do caminhão também deverá ser ouvido.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!