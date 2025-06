Refrigerante popular no Brasil nos anos 70 e 80 volta para as prateleiras

Um reencontro com a história e a memória de milhares de brasileiros, trazendo um gostinho do passado para os dias atuais

Anna Júlia Steckelberg - 13 de junho de 2025

Quem cresceu nas décadas de 1980 e 1990 certamente guarda na memória o sabor marcante do Gini, aquele refrigerante de limão que disputava espaço com gigantes como Coca-Cola e Fanta.

Pois prepare-se: depois de sumir por um bom tempo das prateleiras brasileiras, o Gini está de volta, com nova embalagem, versões zero açúcar e o mesmo gosto cítrico que conquistou uma geração.

Lançado na França em 1971 pela Perrier, o Gini foi criado para ser uma bebida refrescante e um pouco ousada, destinada especialmente aos jovens.

Com campanhas publicitárias provocativas, incluindo o famoso slogan “La plus chaude des boissons froides” (“A mais quente das bebidas frias”), a marca rapidamente ganhou popularidade por ser uma alternativa sofisticada aos refrigerantes tradicionais.

No Brasil, a Gini chegou em 1980 com uma proposta clara: trazer um sabor de limão mais intenso e ácido do que os refrigerantes já conhecidos, como Sprite e Soda Limonada.

A novidade conquistou principalmente as regiões Sudeste e Sul, mas, com o tempo, mudanças no mercado e no gosto do consumidor fizeram a bebida desaparecer das prateleiras.

Um retorno repaginado

Agora, sob o comando da Bellpar Refrescos, o Gini retorna ao mercado brasileiro. A aposta é na força da memória afetiva para reconquistar antigos fãs e atrair uma nova geração de consumidores.

A bebida chega em embalagens PET, variando de 330 ml até 2 litros, incluindo versões zero açúcar nas opções 330 ml e 1,5 litro.

Embora as garrafas de vidro KS tenham sido substituídas, o sabor original foi preservado, e o logo ganhou um visual renovado, mantendo o charme retrô que marcou época.

Consumidores que já provaram a bebida relançada nas redes e em plataformas de comércio eletrônico elogiaram o retorno do refrigerante, afirmando que o sabor está muito parecido com o original.

O relançamento do Gini faz parte de uma tendência maior de resgate de marcas nostálgicas na indústria alimentícia, que busca se reconectar emocionalmente com os consumidores.

Para o varejo e foodservice, essa movimentação abre portas para promoções temáticas, cardápios especiais e ações que celebram as lembranças da infância.

Em resumo, o retorno da Gini é mais do que o relançamento de um refrigerante: é um reencontro com a história e a memória de consumo de milhares de brasileiros, trazendo um gostinho do passado para os dias atuais.

