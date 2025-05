Legendários em Anápolis: detalhes do evento que conquistou famosos e está com vagas esgotadas

Criado em 2015, movimento já atraiu nomes como Eliezer e até de Neymar pai

Gabriella Pinheiro - 27 de maio de 2025

Eliezer, Thiago Nigro e Neymar pai. (Foto: Reprodução/Instagram)

Misturando fé e atividades físicas intensas, o movimento cristão Legendários tem atraído famosos, como Eliezer, Gustavo Tubarão, Thiago Nigro (Primo Rico), Neymar pai e o empresário Kaká Diniz, marido de Simone Mendes. O evento repercute nas redes sociais pela proposta inovadora e valores altos, que podem variar entre R$ 450 até mais de R$ 81 mil. A novidade, que tem se espalhado pelo Brasil, tem data para chegar em Anápolis – que, inclusive, já está com vagas esgotadas.

Na cidade, a ação faz parte do Track Outdoor Of Potential, modalidade que oferece em 4 dias de “conexão com a natureza” e intensas caminhadas, e ocorrerá durante os dias 26, 27, 28 e 29 de junho. O evento é exclusivo para homens e, devido ao encerramento das inscrições, os valores não estão disponibilizados.

Segundo o site, o ponto de encontro será às 13h, no Parque de Exposições de Anápolis e o encerramento ocorre às 13h, na Church City, situada na Avenida Brasil Sul. De acordo com a organização, faz parte do contexto do evento que a programação não seja divulgada.

Para participar, é necessário que os interessados tenham entre 16 e 65 anos e apresentem exame médico obrigatório (no caso daqueles acima de 40 anos ou com sobrepeso), atestado de aptidão física, teste ergométrico assinado pelo cardiologista – cardiopatas graves não podem participar do evento.

O que é Legendários?

Descrito como sendo um programa que busca desafiar os homens a cumprirem “os propósitos os quais Deus os chamou”, o desafio tem como objetivo motivá-los “a despertarem a identidade que Deus lhes deu no nascimento e dar-lhes um propósito para ativarem as próprias capacidades e alcançarem seu destino”.

O movimento, que começou na Guatemala, em 2015, hoje conta com 108 sedes do Legendários ao redor do mundo. Para eles, a ação proporciona transformações por meio de experiências que levam os homens a encontrarem a melhor versão de si mesmos e ao novo potencial.

Vale destacar que o grupo defende que todos os participantes frequentem a igreja e também oferece eventos para pais e filhos.

