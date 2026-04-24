Vídeo do momento: “minha mina fica boladona quando faço essa imitação com ela do lado”

Rapaz transformou um passeio rotineiro a uma loja de departamentos em um verdadeiro palco de improviso

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Rede Social X)

Um vídeo que causou bastante humor entre os internautas no X (antigo Twitter) e no TikTok transportou os navegantes da web de volta aos palcos e telas de cinema através do talento de um jovem criador de conteúdo de um jeito diferente.

Identificado como @eunetinho_, o rapaz transformou um passeio rotineiro a uma loja de departamentos em um verdadeiro palco de improviso, arrancando gargalhadas e um pouco de “vergonha alheia” carinhosa de sua namorada. “Minha mina fica boladona quando faço essa imitação com ela do lado”, explica ele na gravação.

A performance, que já acumula milhares de interações, destacou-se pela fidelidade técnica e pelo timing cômico preciso, provando que o humor brasileiro continua encontrando formas criativas de homenagear seus grandes ícones em situações do cotidiano.

A ressurreição de um ícone no comércio

O grande e inusitado diferencial do rapaz no registro foi a imitação impecável da personagem da saudosa mãe Dona Hermínia, a eterna protagonista da franquia “Minha Mãe é uma Peça”, imortalizada pelo saudoso Paulo Gustavo.

Com um domínio impressionante de voz, entonação e comunicação gestual, o rapaz simula diálogos típicos da personagem, interagindo não apenas com sua parceira, mas também com funcionários e clientes que circulavam pelo estabelecimento.

O “dom inusitado” de Netinho vai além da simples cópia; ele utiliza o ambiente da loja para criar piadas improvisadas sobre preços, produtos e comportamentos maternos, e a filha Marcelina, capturando a essência da “mãe brasileira” que Paulo Gustavo tão bem descreveu.

Repercussão e o humor descontraído

Enquanto a namorada do jovem aparece nas imagens tentando esconder o rosto, visivelmente tímida com a exposição, a internet reagiu de forma oposta, celebrando a leveza e a precisão do conteúdo.

O rapaz mostrou talento e ganhou o carinho do público presente e também da internet. A habilidade de transformar um espaço impessoal, como um corredor de loja, em um ambiente de conexão humana através da comédia reforça como o personagem segue vivo na cultura popular, encontrando novos intérpretes e mantendo o riso como uma ferramenta de união social.

Confira a publicação na íntegra:

E esse querido que para o desespero e vergonha da namorada imita a Dona Hermínia em lugares públicos kkkkkkkkk pic.twitter.com/nMg8DeyNT0 — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) April 23, 2026

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