Vila Nova é multado após confusão e ofensas racistas em partida contra o Operário-PR

Decisão foi publicada na manhã dessa sexta-feira (24), após julgamento na 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Caso ocorreu durante partido no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), no último sábado (18) (Imagens: Captura de tela/Instagram)

A confusão em campo durante o jogo entre Vila Nova e Operário Ferroviário (PR), com ofensas racistas e arremesso de garrafas, terminou com um multa somada de R$ 32 mil contra o clube vilanovense.

A decisão foi publicada na manhã dessa sexta-feira (24), após julgamento por parte da 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Apesar da condenação, o clube não perdeu mandos de campo.

Como noticiado pelo Portal 6, o atacante Berto, do time paranaense, afirmou ter sido chamado de “macaquinho” por um torcedor vilanovense durante a partida ocorrida no sábado (18).

Ele confrontou alguns torcedores, o que, em seguida, iniciou um tumulto generalizado. O companheiro de clube Jhan Pool interveio e arremessou uma garrafa que acertou o rosto do ex-presidente colorado, Sebastião Geso de Oliveira.

Imagens do momento mostram Berto e Geso de Oliveira se enfrentando durante a confusão, quando o jogador do Operário acreditou ter visto um gesto racista por parte do ex- dirigente do Vila Nova.

Geso, porém, negou qualquer ato ofensivo durante o julgamento.

O gandula do time colorado André Matochoco também foi julgado, por supostamente atrapalhar deliberadamente a reposição imediata da bola em jogo.

A decisão

Após a consulta às testemunhas envolvidas, o gandula André Matochoco foi condenado pelo presidente da sessão, Delmiro Campos, a 25 dias de suspensão.

Já o Vila Nova, devido às ações do profissional, foi condenado a multa de R$ 2 mil. Pelo episódio de racismo contra o jogador Berto, o clube foi penalizado com multa de R$ 30 mil.

Os magistrados entenderam que o time goiano tomou medida imediatas para a contenção dos atletas em briga e pacificação da confusão, por isso, não houve condenação pela acusação.

Os jogadores do Operário também foram penalizados. Pelo arremesso de uma lata de lixo em direção à torcida, Berto foi suspenso por um jogo, convertido em advertência, e Jhan Pool foi suspenso por um jogo, sem conversão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!