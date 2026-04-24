Abertas inscrições para concurso público em Hidrolândia com vagas para todos os níveis e salários de até R$ 3,4 mil

Certame vai selecionar candidatos com ensino fundamental incompleto, médio e superior

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Sede da Prefeitura de Hidrolândia (Foto: Divulgação/Prefeitura de Hidrolândia)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Hidrolândia, município a 37 km de Goiânia e que vai selecionar 18 novos servidores para o preenchimento de postos em diferentes áreas da administração.

As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade que vão do fundamental incompleto ao ensino superior, conforme edital.

Entre os cargos disponíveis, há destaque para Auxiliar de Serviços Braçais, que concentra o maior número de vagas imediatas. São 14 vagas para ampla concorrência e uma reservada para pessoa com deficiência (PCD). A exigência é de ensino fundamental incompleto ou acima.

Também há oportunidades para Fiscal de Edificações e Loteamentos, com uma vaga disponível para profissionais de nível médio ou técnico, e Fiscal de Tributos Nível 2, com duas vagas para candidatos com ensino superior.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.687,00 e R$ 3.357,17, conforme o cargo pretendido. A jornada de trabalho pode ser de 40 a 44 horas semanais, com possibilidade de acréscimos previstos na legislação municipal.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet até o dia 12 de maio, por meio do site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame).

Se necessário, os interessados também poderão contar com atendimento presencial na sede da prefeitura para esclarecimentos e suporte.

As provas

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, previstas para o mês de junho de 2026. Dependendo da quantidade de inscritos, a aplicação poderá ocorrer em mais de um dia.

Além da etapa objetiva, algumas funções exigirão avaliações complementares específicas. É o caso da prova prática para Auxiliar de Serviços Braçais e da prova discursiva para o cargo de Fiscal de Tributos.

Os aprovados serão contratados sob o regime estatutário, com estabilidade conforme as regras do serviço público municipal. A lotação dos servidores dependerá das demandas da administração, podendo incluir áreas urbanas e rurais.

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