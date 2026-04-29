“É um alívio”, diz pai de Nicollas após condenação de mãe e filho por assassinato em Anápolis

Emocionado, pai declarou que Nicollas seguirá vivo na memória da família e criticou postura da defesa durante julgamento

Pedro Ribeiro - 29 de abril de 2026

(Foto: Natália Sezil/ Portal 6)

O pai de Nicollas Lima Serafim afirmou sentir “alívio” após a condenação de Maria Renata Mercês Rodrigues e Kaio Rodrigues Matos pelo assassinato do adolescente de 14 anos, morto em frente ao Colégio Municipal Leiny Lopes, em Anápolis.

A declaração foi dada logo após o Tribunal do Júri que sentenciou mãe e filho a 29 anos e 7 meses, e 40 anos de prisão, respectivamente, nesta quarta-feira (29).

Em entrevista à imprensa, Nikson Pereira Silva Serafim disse que a prisão dos condenados ameniza parte da dor vivida pela família desde o crime.

“Sentimento de alívio em saber que esses monstros não ficarão soltos na sociedade. Tem que pagar pelo que fizeram. A vida do meu filho foi e não volta mais, mas teremos o alívio em saber que eles estão presos e vão pagar pelos seus atos”, declarou.

O pai também relembrou a fala do juiz Fernando Chacha durante a sentença, quando o magistrado afirmou que o crime poderia ter sido evitado se os envolvidos tivessem refletido antes de agir.

“Igual o juiz falou: pensar, refletir antes de agir. Já tinham tudo sob controle, não era pra ninguém estar aqui, todo mundo em sua casa, mas preferiram agir com agressividade, com irracionalidade”, acrescentou.

Em outro momento, Nikson afirmou que o filho seguirá vivo para sempre na memória da família.

“Meu filho está dentro de mim, ele é um pedaço de mim. Sempre estará nos meus pensamentos e nas minhas orações. Não tem como esquecer, é pra sempre.”

Ele ainda criticou duramente a atuação da defesa dos réus durante o julgamento, afirmando que a família deixou o plenário em determinado momento por não concordar com a linha adotada pelos advogados.

“Tudo que eles falaram não condiz com os fatos. Tentaram maquiar o ato de brutalidade e culpar as vítimas. Eu, como pai e cidadão, enojo esse tipo de atitude”, afirmou.

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