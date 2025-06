Restaurante de Goiânia promete promoção exclusiva para solteiros “abandonados” no Dia dos Namorados

Estabelecimento ainda menciona que "comprometidos" e "enrolados" também são bem-vindos

Natália Sezil - 11 de junho de 2025

Restaurante promete programação especificamente para os solteiros. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

No Dia dos Namorados, quando as decorações e promoções não deixam esquecer que “o amor está no ar”, solteiros podem acabar se sentindo excluídos – mas um restaurante em Goiânia promete combater essa sensação.

O Velho Texas, localizado no Setor Marista, divulga a programação como “a melhor noite dos solteiros” da capital.

Apesar do nome, a ideia não exclui quase ninguém: apenas os casais ficam de fora, mas o restaurante garante que “os comprometidos e enrolados” também podem comparecer.

Música boa, combos promocionais e uma surpresa destinada aos 80 primeiros clientes (ou para quem aparecer até às 19h30) compõem a lista de atrações divulgadas.

A ideia foi acolhida com humor por alguns internautas. Um usuário destacou a logo do Velho Texas – um boi – comentando: “o símbolo do bar já é um sinal”, em referência a quem já foi traído.

Já outros optaram por compartilhar a esperança. “Opa, quem sabe é nesse dia que eu encontro o amor“, afirmou uma internauta. Outra concordou: “minha chance, agora vai”.

