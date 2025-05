6 truques que toda dona de casa deveria conhecer para deixar o banheiro limpinho e brilhando

Com alguns truques simples, acessíveis e caseiros, é possível transformar sua faxina

Ruan Monyel - 27 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se vira nos 50)

Manter o banheiro limpinho e com aquele brilho de casa bem cuidada pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando a rotina é corrida.

Com o uso diário e a umidade constante, esse ambiente tende a acumular sujeiras persistentes, mofo, marcas de sabonete e manchas amareladas.

No entanto, com alguns truques simples, acessíveis e caseiros, é possível transformar completamente o visual do banheiro sem precisar investir em produtos caros.

O segredo está em saber usar os ingredientes certos com as técnicas corretas. Descubra esses segredinhos e transforme a sua faxina.

1. Use vinagre

O vinagre branco é um aliado poderoso na remoção de manchas difíceis, principalmente no vaso sanitário e nos azulejos.

Para aplicar, basta despejar uma boa quantidade, principalmente nas áreas mais afetadas, deixar agir por cerca de 10 minutos e esfregar, assim, deixando o banheiro limpinho.

2. Use uma pasta com bicarbonato e limão

As torneiras e registros do banheiro tendem a acumular resíduos de sabão, pasta de dente e outras sujeiras que tiram o brilho dos metais.

Para resolver isso, prepare uma pasta misturando bicarbonato de sódio com suco de limão. Aplique sobre os metais, deixe agir e depois, é só enxaguar e secar com um pano.

3. Limpeza do box

O box do banheiro, especialmente se for de vidro, acumula facilmente gordura corporal, resíduos de sabonete e manchas de água.

Para limpá-lo de forma eficaz, misture partes iguais de vinagre branco e detergente neutro em um borrifador, e então, aplique, deixe agir por alguns minutos e depois esfregue com uma esponja.

4. Desinfetar o ralo

Os ralos do banheiro, tanto do chão quanto do lavatório, podem entupir e ficar com o cheiro ruim, mas basta usar bicarbonato e água quente para resolver isso e deixar o banheiro limpinho.

A reação vai formar uma poderosa solução que ajuda a soltar a sujeira, desentupindo o ralo e evitando odores desagradáveis.

5. Limpeza de azulejos e rejuntes

Com o tempo, os azulejos e principalmente os rejuntes do banheiro escurecem por conta da umidade constante e da sujeira impregnada.

Uma boa alternativa é diluir água sanitária, com um pouco de água-oxigenada e aplicar a mistura com uma escova nos locais desejados. Esfregue bem e deixe agir por alguns minutos antes de enxaguar.

6. Ventilação do ambiente

Por fim, a ventilação é fundamental para manter o banheiro limpinho, seco e livre de mofo.

Após o banho, sempre que possível, deixe a janela aberta e a porta entreaberta para o vapor sair, fazendo o ar circular e evitando a umidade.

