População e empresas vão poder “adotar” espaços públicos em Anápolis

Foram incluídos canteiros centrais, parques, patrimônio histórico, áreas verdes, escolas, hospitais, rotatórias e campos de várzea

Samuel Leão - 30 de abril de 2025

Parque da Liberdade. (Fonte: Divulgação)

Com a aprovação do Projeto de Lei Ordinária 119/2025, moradores e empresas de Anápolis vão poder “adotar” e cuidar de espaços públicos da cidade, recebendo a contrapartida de descontos no IPTU e ISS que pode chegar até a 100%.

O projeto, apresentado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), atualiza outra iniciativa semelhante que já havia no município, chamada “Adote uma Praça”, instituída em 2017.

Agora, também foram incluídos canteiros centrais, parques, patrimônio histórico, áreas verdes, escolas, hospitais, rotatórias, campos de várzea e até Áreas de Preservação Permanente (APP), desde que respeitando as normas ambientais.

O intuito central é promover a manutenção, limpeza, conservação e melhoria dos locais, conforme as diretrizes urbanísticas e ambientais. Vale pontuar que a adoção não constitui posse, de modo que o acesso aos locais continua livre para a população.

Na sessão extraordinária, que discutiu o projeto na Câmara Municipal e teve uma votação unânime, nesta terça-feira (30), foram citados locais já adotados, como uma praça no bairro Santos Dumont, cuidada pela empresa Bio Instinto.