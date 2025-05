Igreja Nosso Senhor do Bonfim, uma das mais tradicionais de Pirenópolis, é interditada

Local faz parte do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico, que completou 35 anos de tombamento

Natália Sezil - 08 de maio de 2025

Igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Pirenópolis. (Foto: Marcelo Gervasio/Google Maps)

A Igreja Nosso Senhor do Bonfim, uma das mais tradicionais igrejas católicas de Pirenópolis, está temporariamente interditada, para que sejam realizadas recuperações estruturais.

Segundo a Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult), diversas avarias foram notadas na construção. Trincas e fissuras nas paredes internas, reboco soltando em placas, surgimento de estufamentos e manchas de infiltrações compõem a lista.

Além disso, a pasta verificou que tem ocorrido deslocamento entre as alvenarias e as estruturas de madeira das vergas e esteios. Por isso, acontecerá o escoramento preventivo da fachada – que busca recuperar a estabilidade da igreja.

Em nota, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, que é responsável pela Igreja Nosso Senhor do Bonfim, esclareceu que a medida visa preservar a segurança dos fiéis e proteger o valor histórico do templo.

De acordo com a Secult, os problemas listados foram apontados em um relatório técnico de 2021, sendo que a última restauração da Igreja aconteceu 12 anos atrás, em 2013.

A pasta apontou que, inicialmente, se reunirá com o padre para avaliar as ações de conservação e preservação que já foram realizadas pelo proprietário do imóvel.

Depois disso, possibilidades de apoio serão discutidas, tanto da Secult, quanto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Igreja é tombada há mais de 30 anos

A Igreja Nosso Senhor do Bonfim faz parte do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico de Pirenópolis, que completou 35 anos de tombamento em janeiro.

Erguida em 1750, a construção mantém a arquitetura colonial portuguesa, já marcante na cidade turística.

