Com peças a partir de R$ 1,99, nova edição da Feira da Gestante já tem data para chegar em Goiânia

Evento volta a capital pela terceira vez e reunirá expositores de todo país

Gabriella Pinheiro - 17 de julho de 2025

Feira da Gestante, em Goiânia. (Foto: Diogenenes Torres/ Google/ Valter Campanato/Agência Brasil/

Pela terceira vez neste ano, Goiânia será palco da Feira da Gestante – considerada uma das maiores no segmento de produtos e serviços para gestantes, bebês e famílias no Brasil – com peças a partir de R$ 1,99.

Desta vez, o evento acontecerá entre os dias 13 e 17 de agosto, no Shopping Passeio das Águas, localizado na Avenida Perimetral Norte, no Setor Fazenda Caveiras. A entrada é gratuita.

A ação reunirá expositores de diferentes regiões do país, oferecendo itens para enxoval, puericultura, amamentação, decoração e cuidados com o bebê.

Uma das novidades é a presença de um estande exclusivo dedicado aos bebês Reborn – bonecos hiper-realistas que têm conquistado espaço entre mães e colecionadores. O local contará com exposição e venda de modelos com enxoval completo.

A Feira da Gestante ficará aberta das 14h às 21h, na quarta; das 10h às 21h, no sábado; e de 14h às 20h, no domingo.

