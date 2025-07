USP está com 7 mil vagas para cursos gratuitos e à distância

Uma ótima chance para aprimorar o seu currículo sem pagar nada

Pedro Ribeiro - 17 de julho de 2025

(Foto: Cecília Bastos/USP Imagens/Reprodução)

Se você está procurando cursos gratuitos para ampliar seus conhecimentos sem sair de casa, essa pode ser a melhor oportunidade do ano.

A Universidade de São Paulo (USP) está oferecendo mais de 7 mil vagas em cursos on-line e 100% gratuitos, acessíveis a qualquer pessoa com mais de 18 anos.

Isso mesmo: não é preciso ser aluno da USP para participar.

Os cursos gratuitos são focados nas áreas de Filosofia, Ciências Humanas, Linguística e Literatura.

Mas neste ano há uma novidade: um número maior de opções voltadas para temas ligados à Inteligência Artificial.

Ou seja, além dos clássicos temas das humanidades, você também poderá aprender sobre uma das áreas mais populares da atualidade.

As aulas são on-line, com início a partir do dia 31 de julho.

Para garantir o certificado de conclusão, basta frequentar pelo menos 75% das aulas.

Como funcionam as inscrições

As inscrições começam no dia 21 de julho e serão feitas exclusivamente pelo Sistema Apolo, o sistema oficial da USP para esse tipo de atividade.

As vagas são distribuídas por sorteio, o que garante mais equidade no processo de seleção.

Não importa se você já estuda ou nunca teve contato com o ambiente universitário — todos têm a mesma chance.

A inscrição será dividida em seis blocos, o que permite ao candidato se organizar melhor e escolher os cursos que mais combinam com seus interesses e disponibilidade de tempo.

Por que vale a pena participar

Além de serem cursos gratuitos, o conteúdo é oferecido por uma das universidades mais respeitadas da América Latina.

É uma chance real de aprender com professores altamente qualificados, aprofundar conhecimentos e até explorar novas áreas.

Outro ponto forte é a flexibilidade. Como tudo é feito à distância, você pode assistir às aulas de onde estiver, sem precisar enfrentar trânsito ou gastar com transporte.

E com a emissão de certificado ao final, a experiência ainda conta como comprovação oficial de estudo complementar.

