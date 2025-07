Apostador de Goiânia leva bolada após acertar dezenas na Mega Sena

Próximo sorteio será realizado no sábado (19) e está acumulado em R$ 25 milhões

Thiago Alonso - 18 de julho de 2025

Cartelas da Mega Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um apostador de Goiânia tirou a sorte grande e levou uma bolada, após acertar as dezenas do sorteio da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (17), pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém conseguir cravar os seis números principais do concurso que garantiria o prêmio de R$ 3,5 milhões, várias pessoas — incluindo o goiano — acertaram pelo menos cinco números, levando uma parte da grana.

Sozinho, o morador da capital de Goiás conseguiu a bolada de R$ 71.317,50, após realizar uma aposta na Extra Sorte Loterias, localizada no Setor Vila Rosa.

A jogada vencedora foi realizada de forma simples e a cartela da Mega Sena custou apenas R$ 6 – valor mais que o suficiente para garantir o prêmio.

Além dele, outros 79 apostas também saíram com valores menores, que variam entre R$ 1.399,76 e R$ 4.199,43, somando R$ 110.584,83 totais.

Dentre as cidades com mais sortudos estão Goiânia (30 vencedores), Aparecida de Goiânia (04), Itumbiara (04), Jataí (03), enquanto Anápolis, Trindade, Rio Verde, Minaçu e Uruaçu também figuraram na lista com dois ou pelo menos uma cartela premiada.

Confira os números sorteados no concurso 2889 da Mega Sena: 13 – 16 – 36 – 39 – 40 – 55.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega Sena será realizado no sábado (19), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 25 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

