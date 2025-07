Chocolate que marcou época retorna na versão bombom para alegria dos fãs

Sua fórmula aerada e o sabor único fizeram dele líder de vendas entre os doces no Brasil

Pedro Ribeiro - 19 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal JuninhoRz)

Chocolate é um prazer que desperta lembranças e emoções, principalmente quando se trata de um clássico que marcou gerações. Você se lembra do Lollo, aquele chocolate da Nestlé que conquistou o Brasil com sua embalagem azul e a simpática vaquinha amarela? Pois é, esse chocolate voltou para a alegria dos fãs, agora em uma versão bombom que promete encantar ainda mais.

Lançado em 1982, o Lollo rapidamente se tornou um dos chocolates mais queridos do país. Sua fórmula aerada e o sabor único fizeram dele líder de vendas entre os doces da Nestlé no Brasil. Por muitos anos, crianças e adultos se deliciaram com esse chocolate que, além do sabor, trazia uma identidade visual marcante e inesquecível.

Chocolate que marcou época retorna na versão bombom para alegria dos fãs

Em 1992, a Nestlé decidiu retirar o Lollo das prateleiras e substituí-lo pelo Milkybar. Essa mudança foi parte de uma estratégia para unificar a imagem da marca no mundo, mas não agradou a todos os consumidores. O clássico chocolate ficou desaparecido por cerca de 20 anos, até que em 2012, finalmente, o Lollo voltou ao mercado com sua fórmula original e embalagem tradicional.

Desde então, o chocolate passou a ser encontrado tanto em embalagens individuais quanto em caixas de bombom. E é justamente nessa última versão que ele ganhou uma novidade que promete agradar os fãs mais nostálgicos.

A nova versão bombom que conquista os fãs

Neste ano, a Brasil Cacau lançou a “Caixa Bombom Marshmallow Lollo”, uma caixa com 90 gramas contendo seis bombons ao leite recheados com marshmallow. Essa novidade traz o sabor clássico do Lollo, mas com uma proposta inovadora e irresistível.

O lançamento já está disponível nas lojas físicas da Brasil Cacau e também pode ser comprado pela internet. O preço médio da caixa é R$ 26,99.

Por que o Lollo continua conquistando gerações?

O segredo do sucesso do Lollo está na combinação do sabor aerado com uma embalagem que remete à nostalgia. Além disso, essa nova versão bombom reforça a versatilidade do chocolate, que consegue se reinventar sem perder sua essência.

Se você é fã de chocolates clássicos e quer experimentar essa novidade, vale a pena garantir a sua caixa. Afinal, reviver momentos gostosos com um chocolate tão especial é uma forma simples e deliciosa de alegrar o dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!