Chuvas na Coreia do Sul deixam ao menos 17 mortos e 11 desaparecidos

Mais de 13 mil pessoas precisaram deixar as suas casas por causa das inundações, segundo o Ministério do Interior e Segurança

Folhapress - 20 de julho de 2025

Inundações na Coreia do Sul desocuparam mais de 13 mil pessoas de casa. (Foto: Captura de Tela/Youtube/InfoMoney)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Subiu para 17 o número de mortos em meio às fortes chuvas que atingem a Coreia do Sul nos últimos quatro dias, segundo as autoridades. Outras 11 pessoas ainda estão desaparecidas.

Número de mortes aumentou após deslizamentos de terra que destruíram casas e arrastaram veículos. O episódio ocorreu neste domingo (20) em uma área de acampamentos Gapyeong, cidade turística na província de Gyeonggi, deixando outras duas pessoas mortas e mais cinco desaparecidas.

Pessoas precisaram se deslocar e atravessar uma ponte danificada em meio à lama para chegar aos abrigos de evacuação. Mais de 13 mil pessoas precisaram deixar as suas casas por causa das inundações, segundo o Ministério do Interior e Segurança.

A maior parte da destruição ocorreu em Sancheong, no sul do país. Ao menos seis pessoas morreram e outras sete seguem desaparecidas na região, onde as chuvas deixaram milhares de estradas e prédios danificados. Alguns imóveis foram submersos pelas fortes enchentes, com relatos de danos em terras agrícolas e mortes de rebanhos.

Áreas mais afetadas foram declaradas hoje como zonas especiais de desastre pelo governo coreano. Yun Ho-jung, ministro do Interior, pediu às autoridades locais que mobilizassem “todos os recursos disponíveis” para minimizar os danos causados pelas chuvas.