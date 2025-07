Hábito comum entre motoristas goianos pode gerar quase R$ 200 em multa

Flagra em rotatória na Avenida V-8, em Aparecida de Goiânia, mostra desatenção que pode sair caro

Pedro Ribeiro - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Entre motoristas goianos, um gesto simples e obrigatório no trânsito é frequentemente ignorado: não usar a seta ao sair de uma rotatória.

Um flagrante enviado por um leitor do Portal 6 mostra exatamente essa cena na Avenida V-8, em Aparecida de Goiânia — uma via de bairro, com comércio local e circulação constante de veículos.

No vídeo, é possível ver vários carros saindo da rotatória sem sinalizar a manobra.

Apesar de parecer algo banal, o comportamento configura infração grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O artigo 196 determina que todo condutor deve sinalizar previamente qualquer mudança de direção, inclusive a saída de uma rotatória.

Quem desrespeita essa regra está sujeito a multa no valor de R$ 195,23, além de perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mas o problema não é só a multa. A ausência da seta dificulta a compreensão dos demais motoristas, ciclistas e pedestres sobre o que o veículo pretende fazer. Isso aumenta o risco de colisões, freadas bruscas e até engarrafamentos em vias de menor porte.

No caso da Avenida V-8, que tem cruzamentos curtos e tráfego local, esse tipo de imprudência pode gerar confusão e acidentes em horários de pico.

Veja: