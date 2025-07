Truque simples para limpar a grade do fogão sem sofrimento

Com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, é possível devolver o brilho as grades do fogão

Ruan Monyel - 20 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cida Santos)

Se tem uma parte da cozinha que causa dor de cabeça na hora da faxina, e muitas donas de casa evitam lavar, é a grade do fogão.

Com o tempo e o uso constante, ela acumula gordura, respingos e restos de comida que parecem grudar de forma permanente.

A maioria das pessoas acaba apelando para horas de esfregação com palha de aço e muito detergente, mas existe um truque caseiro simples e eficiente que pode te livrar desse sofrimento.

Com ingredientes que você provavelmente já tem em casa, é possível devolver o brilho às grelhas sem esforço e sem danificar o material.

A técnica consiste em deixar as grades de molho em uma mistura poderosa que combina água quente, detergente e vinagre branco.

Essa combinação atua diretamente na gordura, amolecendo os resíduos e facilitando a remoção.

Para começar, retire todas as grades do fogão e acomode-as em uma bacia grande, pia ou até mesmo no tanque, desde que ele seja higienizado após o uso.

Cubra com água quente o suficiente para submergir todas as peças. Em seguida, adicione uma colher de sopa de detergente e cerca de uma xícara de vinagre.

Essa mistura deve agir por pelo menos 10 minutos. Enquanto isso, você pode aproveitar para limpar outras áreas da cozinha.

O próximo passo é potencializar a ação desengordurante usando bicarbonato de sódio. Após os 10 minutos, polvilhe bicarbonato por cima das grades ainda mergulhadas.

A reação entre o vinagre e o bicarbonato cria uma efervescência que ajuda a desprender a gordura mais impregnada.

Depois de mais 5 minutos, use uma esponja ou palha de aço para remover os últimos resíduos, assim, você vai perceber que a sujeira sai com muito mais facilidade.

Após a limpeza, enxágue bem as peças em água corrente e seque com um pano limpo, pois isso evita o surgimento de ferrugem, especialmente se as grelhas forem de ferro fundido.

Também é recomendado evitar o uso de produtos abrasivos em excesso, que podem desgastar o esmalte protetor das peças.

Ao dotar esse truque na rotina de limpeza da cozinha, você não só economiza tempo e esforço ao limpar as grades do fogão, como também prolonga a vida útil das peças.

