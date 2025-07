A melhor receita de pão doce para se deliciar no café da tarde

Vai bem com chá, café ou só com a vontade de se presentear com algo doce

Anna Júlia Steckelberg - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se tem um aroma que transforma qualquer casa em lar, é o de pão doce saindo do forno. E quando esse pão vem recheado de coco com leite condensado, macio por dentro e brilhante por fora… a experiência beira o sublime.

Quem já passou por uma padaria e parou encantado diante das Fatias Húngaras sabe exatamente do que estamos falando. Apesar do nome internacional, esse clássico das vitrines brasileiras tem um pezinho firme no Brasil. Inspirado em receitas europeias, o pão foi “abrasileirado” com dois ingredientes que a gente ama: coco ralado e leite condensado.

Esse pão doce caiu no gosto do brasileiro não só pelo sabor irresistível, mas também pela praticidade. A receita é simples, com ingredientes acessíveis e preparo descomplicado, ideal até para quem está começando na arte da panificação.

O que você vai precisar?

A massa leva farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, sal, ovo, leite morno e manteiga.

Para o recheio: manteiga derretida, coco ralado e leite condensado.

A cobertura, aplicada com as fatias ainda quentes, mistura leite condensado com um pouco de leite para garantir brilho e umidade.

Passo a passo:

Primeiro, ative o fermento com leite morno e açúcar.

Agora, misture os demais ingredientes e sove bem a massa. Deixe crescer até dobrar de volume. Passado esse tempo, abra, recheie, enrole como um rocambole e corte em fatias. Asse a 180 °C por cerca de 25 minutos e finalize com a cobertura cremosa ainda quente.

Com rendimento médio de 12 unidades, é um lanche perfeito para dividir com a família, ou guardar só pra você mesmo (ninguém julga). E se quiser variar, vale trocar o coco por chocolate ou doce de leite.

Ah, e uma dica de ouro: cubra com um pano assim que sair do forno. Isso mantém a umidade e deixa tudo ainda mais gostoso.

