Mãe é condenada a mais de 40 anos por matar o próprio filho de 1 ano e 9 meses em Goiânia

Pai da criança também foi acusado, mas ainda aguarda julgamento sobre seu recurso no Tribunal de Justiça

Samuel Leão - 22 de julho de 2025

Foto ilustrativa de um martelo de juiz (Foto: KATRIN BOLOVTSOVA)

A mãe de um bebê de apenas 1 ano e 9 meses foi condenada a 41 anos, 6 meses e 21 dias de prisão por homicídio qualificado, após matar seu filho com crueldade e dificultando sua defesa.

A condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri de Goiânia na última quinta-feira (17), após um julgamento que durou mais de 13 horas.

A promotora Renata de Oliveira Marinho e Souza, que atuou durante a acusação, ressaltou as agravantes do crime, destacando que a vítima foi assassinada pela própria ascendente.

O caso, que envolveu diversas lesões e fraturas no corpo da criança, havia sido investigado desde que a vítima, Pedro Benjamim, apresentou lesões em diferentes momentos antes de sua morte.

O pai da criança também foi acusado, mas ainda aguarda julgamento sobre seu recurso no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). A decisão do júri seguiu integralmente as acusações do Ministério Público de Goiás (MPGO).