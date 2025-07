Diretora de colégio estadual em Anápolis gera revolta ao pedir “mutirão de limpeza” com pais de alunos

Unidade justificou solicitação alegando estar com apenas uma funcionária responsável pela tarefa

Davi Galvão - 23 de julho de 2025

Mensagem foi enviada pela diretora do colégio no grupo dos pais. (Foto: Arquivo Pessoal)

Pais de alunos que estudam no Colégio Estadual Professor José Abdalla foram surpreendidos com uma mensagem da direção da unidade, pedindo apoio dos responsáveis para a limpeza do colégio, o que gerou revolta entre a comunidade estudantil.

No texto, a gestora afirma que o centro de ensino está apenas com uma funcionária responsável pela tarefa e que, por conta disso, precisaria de apoio externo.

Sendo assim, o mutirão com os pais no colégio – que desde agosto de 2024 se encontra nas dependências da Faculdade Fibra – ficou agendado para ocorrer entre a próxima segunda (28) e quarta-feira (30), antes da volta às aulas.

Ao Portal 6, uma estudante afirmou que essa não é a primeira vez que pedidos do tipo são feitos pela gestão, que teria em outras ocasiões solicitado auxílios para merenda, por exemplo.

“Um absurdo isso, não são nossos pais que deviam limpar lá. Se o Estado não tem ninguém, acho muito mais ético contratar por fora e pagar uma diária”, opinou.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), responsável pela unidade, para questionar a respeito do caso, mas não houve retorno em tempo hábil. O espaço segue em aberto.

