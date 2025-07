Sobrou arroz em casa? Aprenda receita de pão caseiro fofinho e sem sovar

Com poucos ingredientes e utilizando o liquidificador, a receita é prática, econômica e perfeita para acompanhar um café quentinho

Gabriella Licia - 23 de julho de 2025

Pão caseiro feito com arroz. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

Quem nunca se deparou com aquele restinho de arroz cozido na geladeira e ficou sem ideia do que fazer com ele? Em vez de descartar ou repetir a refeição, que tal transformá-lo em um pão caseiro incrivelmente fofinho, saboroso e sem necessidade de sovar a massa?

Sim, é possível! E o melhor: com poucos ingredientes e utilizando o liquidificador, a receita é prática, econômica e perfeita para acompanhar o café da manhã ou da tarde.

Essa versão de pão de arroz reaproveita sobras e é feita com fermento biológico, o que garante leveza e maciez.

A massa não precisa ser trabalhada com as mãos, apenas misturada e descansada, tornando o processo acessível mesmo para quem não tem muita prática na cozinha. É uma ótima opção para quem busca uma alimentação sem desperdícios e ainda quer um toque caseiro no cardápio.

O pão caseiro rende cerca de 500g e pode ser preparado em uma forma tradicional do alimento. Caso deseje, dá para finalizar com queijo parmesão ralado antes de levar ao forno, um toque especial que deixa a casquinha mais dourada e saborosa.

Confira abaixo os ingredientes necessários e aprenda o passo a passo dessa delícia de pão caseiro!

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite morno (mais um pouco, se necessário para dar o ponto);

1 ovo;

1/4 xícara (chá) de óleo (mais um pouco para untar a forma);

1 xícara (chá) de arroz cozido (pode ser sobra);

1/2 colher (sopa) de fermento biológico seco (ou 15g de fresco);

1 e 1/2 colher (sopa) de açúcar;

1 xícara (chá) de farinha de trigo (mais um pouco para polvilhar);

1/2 colher (chá) de sal;

Queijo parmesão a gosto (opcional, para polvilhar).

A preparação começa com a mistura dos ingredientes líquidos e do arroz no liquidificador até formar uma massa lisa. Em uma tigela, o fermento é ativado com leite morno e açúcar, depois recebe a mistura batida e a farinha.

A massa resultante é cremosa e não precisa ser sovada. Após dois períodos de descanso (um para crescer e outro breve antes de assar), o pão vai ao forno pré-aquecido a 180 ºC por cerca de 40 minutos, até ficar dourado.

Depois de assado, desenforme ainda quente e deixe esfriar em uma grade. Sirva em fatias com geleia, patê ou como preferir. Pode ser armazenado em temperatura ambiente por até três dias ou na geladeira para prolongar a validade. E se sobrar pão caseiro, vale até tostar na frigideira para um lanchinho especial.

