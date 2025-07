A frequência correta para lavar a roupa de cama

Entender a frequência ideal para lavar a roupa de cama é fundamental para prevenir riscos a saúde

Ruan Monyel - 25 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Lavanderia de Plantão)

Dormir em uma cama cheirosa é um dos pequenos prazeres da vida, no entanto, manter a roupa de cama limpa vai muito além de uma questão de conforto.

O que muitas pessoas não sabem é que lençóis, fronhas, cobertores e até o colchão acumulam uma série de agentes invisíveis, vindas do suor e oleosidade da pele.

Dormir por dias seguidos nesse ambiente contaminado por bactérias pode causar alergias, problemas respiratórios, infecções na pele e coceiras constantes.

Por isso, entender a frequência ideal para lavar cada item da roupa de cama é fundamental para prevenir esses incômodos.

A frequência correta para lavar a roupa de cama

Segundo especialistas, a lavagem dos lençóis e fronhas deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Essa regularidade ajuda a remover a sujeira acumulada e impede a proliferação de microrganismos.

Em períodos de calor intenso ou quando há animais de estimação dormindo na cama, o ideal é aumentar a frequência, lavando os itens três vezes por semana.

O colchão, apesar de não ser uma roupa de cama e não ir para a máquina de lavar, também precisa de cuidados constantes.

O recomendado é que ele seja aspirado e arejado semanalmente, de preferência com a janela aberta e em dias secos, para evitar o acúmulo de umidade.

Já os travesseiros e edredons pedem uma atenção mais espaçada, mas igualmente importante.

Os travesseiros devem ser lavados a cada quatro a seis meses, sempre seguindo as instruções do fabricante. Mas atenção: isso não isenta a troca do utensílio após um tempo de uso.

No caso dos edredons, a recomendação é lavá-los pelo menos a cada quinze dias, principalmente se há animais que costumam subir na cama.

Para edredons mais pesados, que são usados com menor frequência, uma lavagem a cada três ou quatro meses costuma ser suficiente.

A secagem da roupa de cama também deve ser feita com cuidado, sendo assim, prefira o ar livre, local arejado e com sol.

Adotar esses hábitos garante noites mais seguras, saudáveis e confortáveis, com a roupa de cama livre de bactérias e sem riscos à saúde.

