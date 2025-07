Consórcio intermunicipal: o que está em jogo na urgência e emergência de Anápolis

Qualquer mudança na estrutura da saúde pública precisa ser construída com transparência, diálogo e cuidado com as pessoas envolvidas

José Fernandes - 25 de julho de 2025

Ambulâncias do Samu. (Foto: Divulgação/SES-GO)

Nesta semana, participamos de uma reunião importante com representantes da Secretaria Estadual de Saúde e técnicos responsáveis pela proposta de reestruturação da Rede de Urgência e Emergência (RUE), em nossa cidade e região.

A proposta em questão prevê uma reformulação da RUE com criação de um consórcio intermunicipal de saúde, com nova organização da regulação, do SAMU e das principais portas de entrada da urgência, como UPAs e hospitais públicos.

Naturalmente, esse modelo levanta dúvidas e preocupações, tanto entre os profissionais que atuam na linha de frente, quanto entre os gestores municipais e os cidadãos que dependem diretamente desses serviços.

Recebi mensagens de servidores públicos experientes, que têm dedicado anos ao SAMU e hoje vivem um momento de incerteza. Um deles escreveu: “Doutor, me ajude! Não quero ser moeda de troca. Estou sem forças.” Outro comentou que gostaria apenas de ser ouvido e poder construir soluções de forma conjunta.

Relatos assim não podem ser ignorados. Eles revelam que qualquer mudança na estrutura da saúde pública precisa ser construída com transparência, diálogo e cuidado com as pessoas envolvidas.

Anápolis tem uma rede de urgência e emergência, com equipes competentes, estrutura necessitando de melhoras e resultados positivos. Toda proposta que envolva mudança nesse cenário precisa ser debatida com profundidade.

Por isso, propus realizarmos uma audiência pública, reunindo representantes do Estado, vereadores, servidores e a população. A intenção é garantir que as dúvidas sejam esclarecidas e que as decisões futuras sejam tomadas com base na razão e no interesse coletivo.

Valorizamos os servidores públicos. Sabemos que são eles que fazem o sistema funcionar todos os dias. Eles merecem respeito, estabilidade e reconhecimento.

Que possamos seguir construindo soluções que fortaleçam a saúde pública e protejam aquilo que foi conquistado com tanto esforço ao longo dos anos.

Vamos defender o que é justo, sensato e, acima de tudo, o que é melhor para Anápolis. É isso.